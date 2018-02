Seri tacizcinin şirketine dava

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı. Schneiderman'ın hazırladığı dava dosyasında Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara "defalarca ve ısrarcı biçimde" cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Davanın, Weinstein şirketinin satılmasının an meselesi olduğu yönündeki haberler üzerine açıldığı, böyle bir satışın kurbanlara tazminat ödenmesinin önünü kesebileceği belirtildi.Dosyada, "Şikayetimizde ifade edildiği üzere, Weinstein şirketi, kadın çalışanlarını yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamayarak New York yasalarını defalarca ihlal etmiştir" ifadesine yer verildi.Weinstein'ın avukatı Ben Brafman, müvekkiline yöneltilen birçok suçlamanın "dayanağı" olmadığını savundu.Aralarında ünlü aktrislerin bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood film akademisiyle ilişiği kesilmişti.