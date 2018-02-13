Türkiye'de tatil için rezervasyonlarda artış var

TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Joussen, ''Almanya'dan Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı.

"KAPASİTE ARTTIRILACAK"

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, Mayıs-Ekim döneminde sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracak.

Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki tur operatörüyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'ye talepte artışın görüldüğünü belirtti.

Coşan, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı turist kaybını kapatmaya başladığını dile getirerek, ''Almanya'nın hedefi Rus pazarından birinciliği geri almak.'' dedi.

Bir asırdır turist çeken antik kent

TUI'nin 20 milyon müşterisi ve yaklaşık 18 milyar avro cirosu bulunuyor.