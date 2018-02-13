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'de tatil için rezervasyonlarda artış var

'dan 'ye yaz tatili için yapılan rezervasyonlar, yılbaşından itibaren geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Hannover'deki genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, yolcu kapasitesinin 6 aylık dönem için100 bin kişi daha arttırılacağını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 16:50
Türkiye'de tatil için rezervasyonlarda artış var

TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Joussen, '''dan 'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı.

"KAPASİTE ARTTIRILACAK"

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, Mayıs-Ekim döneminde sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracak.

Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki tur operatörüyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'ye talepte artışın görüldüğünü belirtti.

Coşan, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı kaybını kapatmaya başladığını dile getirerek, ''Almanya'nın hedefi Rus pazarından birinciliği geri almak.'' dedi.

Bir asırdır turist çeken antik kent

TUI'nin 20 milyon müşterisi ve yaklaşık 18 milyar avro cirosu bulunuyor.

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Türkiye'de tatil için rezervasyonlarda artış var
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