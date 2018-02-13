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Uçak yere düşünce patlamış

Giriş Tarihi: 13.2.2018
Uçak yere düşünce patlamış
'da önceki gün düşen yolcu uçağındaki patlamanın düşmeye bağlı yaşandığı açıklandı. Pazar günü 'daki Demodedovo Havaalanı'ndan kalktıktan birkaç dakika sonra düşen ve içindeki 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak sıyla ilgili açıklama yapan Rus yetkililer, düşmeden önce uçakta bir patlama yaşanmadığını bildirdi. Olayı soruşturan güvenlik komitesi Saratov Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle birlikte patlama meydana geldiğini bildirdi. Rus yetkililer insan hatası, teknik bir sorun veya kötü hava koşullarının kazaya neden olduğunu düşünüyor.
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Uçak yere düşünce patlamış
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