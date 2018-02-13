Uçak yere düşünce patlamış

Rusya
'da önceki gün düşen yolcu uçağındaki patlamanın düşmeye bağlı yaşandığı açıklandı. Pazar günü Moskova
'daki Demodedovo Havaalanı'ndan kalktıktan birkaç dakika sonra düşen ve içindeki 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kaza
sıyla ilgili açıklama yapan Rus yetkililer, düşmeden önce uçakta bir patlama yaşanmadığını bildirdi. Olayı soruşturan güvenlik komitesi Saratov Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle birlikte patlama meydana geldiğini bildirdi. Rus yetkililer insan hatası, teknik bir sorun veya kötü hava koşullarının kazaya neden olduğunu düşünüyor.