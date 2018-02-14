ABD'de Trump hakkındaki "yasak ilişki" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasında eski porna yıldızına susması için para ödediği iddiaları soruşma konusu oldu. Trump'ın avukatı Michael Cohen, Kasım 2016 başkanlık seçiminden bir ay önce porno yıldızına 'kendi cebinden' 130 bin dolarlık ödeme yaptığını söyledi. Ödeme yapmak için Trump'ın şirketlerinden ya da seçim kampanyasından herhangi bir para almadığını savunan Cohen, yapılan ödemenin yasal olduğunu ileri sürdü.



Trump'ın Avukatı Michael Cohen

Sputnik'te yer alan haber göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stephanie Clifford, namı diğer Stormy Daniels'a başkanlık kampanyası sırasında susması için para ödediğine dair skandal giderek büyüyor.



Avukat Cohen, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini belirtti.





Stephanie Clifford

"ŞİRKETLERDEN YA DA KAMPANYADAN PARA ALMADIM"

Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını ifade etti.

Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.

Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.