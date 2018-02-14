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hatasıyla dünyanın en zengini oldu

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Banka hatasıyla dünyanın en zengini oldu
Belçikalı Luc Mahieux, 2 trilyon euroluk servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip oldu. Ancak bu zenginlik çok uzun sürmedi. Mahieux, kredi kartının limitini değiştirmek için ya başvurdu. Mahieux, internet üzerindeki bir alışveriş sitesi tarafından kesilen 35 euroluk otomatik ödemenin de durdurulması talimatı verdi. Banka, otomatik ödemeyi durdurdu. Hesaptan kesilen 35 euroyu da çekip Belçikalı müşterinin hesabına yatırdı. Ancak banka görevlisinin hatası nedeniyle, Mahieux'nun hesabına 35 euro yerine yanlışlıkla 2 trilyon 35 euro yatırıldı. Mahieux, bankayı arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı paylaşan Mahieux, çok sayıda arkadaşlık isteği geldiğini, kendisinden maddi yardım isteyenler olduğunu söyledi.
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Banka hatasıyla dünyanın en zengini oldu
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