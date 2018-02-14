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‘Hiçbir üyesi kadar teröre maruz kalmadı’

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
‘Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar teröre maruz kalmadı’

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir." dedi. Stoltenberg, 'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı konusunda NATO'yu geçtiğimiz hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti. Brüksel'de bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis, Stoltenberg ve bazı diğer NATO üyesi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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‘Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar teröre maruz kalmadı’
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