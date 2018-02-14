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'dan gündemi sarsacak iddiası

Meclis Başkanı , 'nin terör örgütü militanlarını 'a naklettiğini iddia etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 21:14
İran'dan gündemi sarsacak ABD iddiası

"ABD BÖLGEDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR"

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede 'yi bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı.

"AFGANİSTAN'DAKİ TERÖRİZMİN TEMELLERİNİ 30 YIL ÖNCE CIA ATTI"

Laricani, "'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının () yardımıyla , ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü.

"ABD DEAŞ'LILARI HELİKOPTERLERLE AFGANİSTAN'A TAŞIDI"

"ABD, militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.

HAMANEY DE SÖYLEMİŞTİ

İran lideri de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti.

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İran'dan gündemi sarsacak ABD iddiası
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