Pentagon’un kirli planı deşifre oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği raporunda, SDG ismini kullanan ABD destekli PYD/PKK'nın Suriye'de "iç güvenlik gücü", "sınır güvenliği gücü" ve "patlayıcı uzmanı" eğitmeye başladığı bildirildi. Ekim-aralık dönemini kapsayan raporda, ABD'nin, asker sayısını dört kat artırarak 2 bine çıkardığı Suriye'de toplam 12 bin 500 civarında 'asker' eğittiği, bu rakamın 11 binden fazlasının bölücü terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG üyelerinden oluştuğu belirtildi. Raporda "Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG'yi teçhizatlandırdığını, ancak özellikle YPG'ye verilen silahların doğru amaçla kullanıldığından emin olmak için işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi" denildi. Pentagon'un SDG güçlerini DEAŞ'tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği savunulan raporda, şu ifadeler kullanıldı: "SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitilmeye başlandı ve bu kuvvetlerin tekrar yapılandırılması için planlar yapıldı." Raporda, SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği de kaydedildi. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamış, toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG'nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etmişti. Türkiye ile kriz çıkmasını engellemek için de ABD'li yetkililer bu açıklamayı yumuşatma yoluna gitmişti. Önceki gün açıklanan bütçe talep tasarısında da "muhtemel dış operasyonlar" kapsamında Suriye'de sınır güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi, Pentagon'un sadece isimler üzerinde oynadığı ve ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin bir açıklama da dün Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway'den geldi. Sınır koruma gücünde ana odağın Suriye- Irak sınırı olacağını savunan Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı, DEAŞ'ın daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırıdır" dedi. Bu arada Albay Dillon dünkü açıklamasında, Deyrizor'un güneyindeki Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus yapımı T-72 tankının vurulduğunu bildirdi.

DÜNYA BASINI: WASHİNGTON ANKARA'YA KARŞI BOCALIYOR

?Türkiye'nin terörle mücadele ve milli bekâsını sağlamlaştırmak için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı boyunca ABD'nin daha önce verdiği taahhütleri tutmayan açıklamaları ve Ankara-Washington hattındaki sert sözler dünya basınının da odak noktasında. Washington merkezli Voice of America gittikçe daha da gerginleşen Türkiye-ABD ilişkilerini, "Kırılma noktası mı? Türkiye 'somut adımlar' talep ederken Washington bocalıyor" başlıklı bir haberde değerlendirdi. Habere göre Türkiye ile ABD arasındaki gergin ilişkiler, kritik bir noktaya ulaşırken Ankara ABD'den net açıklamalar talep ediyor ve bağları kesmekle tehdit ediyor. Washington ise muğlak açıklamaların arkasında saklanmaya devam ediyor. İngiltere'de yayımlanan Express gazetesinin Washington'un "gittikçe Türkiye konusunda daha büyük bir hayal kırıklığına uğradığı" iddiasına yer verilen haberde, daha önce Türkiye ve ABD'nin Esad rejimini yenmek için işbirliğini yapma sözü verdiği anımsatılarak, "Ancak son dönemde Washington ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkiler bozuldu" yorumu yapılıyor.