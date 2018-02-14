Son dakika: ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri

ABD'nin Maryland eyaletinde Fort Maede banliyösünde bulunan Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) merkezinde silahlı çatışma yaşandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, NSA merkezinin araç parkı girişinde güvenlik görevlileri siyah bir cipe silahla müdahale etti.

Ajanstan yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada olayla ilişkin başka detay verilmedi.

Havadan çekilmiş görüntülerde siyah cipin araç parkının girişindeki beton bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Lindsay Walters, yaptığı yazılı açıklamada, olayı doğrularken, "Başkan (Donald Trump), Fort Meade'deki silahlı çatışma hakkında bilgilendirilmiştir. Kalbimiz ve dualarımız olaydan etkilenenlerle birlikte. Güncel bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.