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’nin güvenlik kaygılarının farkındayız

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkındayız
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarınki ziyaret öncesinde Kuveyt'te gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirten Tillerson, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi. Tillerson, "Afrin'deki gelişmeler, Suriye'nin doğusunda 'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor" ifadesini de kullandı. Ancak Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili pazartesi günü değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı , ABD'nin sözlerini tutmadığına dikkat çekerek, "İlişkiler ya düzelecek ya da tamamen bozulacak" demişti.
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Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkındayız
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