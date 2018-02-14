Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkındayız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarınki Türkiye
ziyaret öncesinde Kuveyt'te gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirten Tillerson, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi. Tillerson, "Afrin'deki gelişmeler, Suriye'nin doğusunda DEAŞ
'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor" ifadesini de kullandı. Ancak Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili pazartesi günü değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD'nin sözlerini tutmadığına dikkat çekerek, "İlişkiler ya düzelecek ya da tamamen bozulacak" demişti.