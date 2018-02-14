Umman Dışişleri Bakanı Bin Abdullah: Filistin devletinin kurulması zorunluluk haline geldi

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah, "Filistin devletinin kurulması, tüm dünya için stratejik bir zorunluluk haline geldi." dedi.

Umman haber ajansı ONA'de yer alan habere göre, Filistin'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Bin Abdullah, Eriha kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filistin'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bin Abdullah, her nerede olursa olsun Ummanlıların Filistinli kardeşlerini desteklediklerini söyledi.

Dünyanın daha fazla şiddet ve yıkıma dayanma gücünün kalmadığını belirten Bin Abdullah, "Filistin devletinin kurulması, tüm dünya için stratejik bir zorunluluk haline geldi." ifadesini kullandı.

Bin Abdullah, Filistin'de ve komşu bölgelerde barışın sağlanması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için herkesin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Konuk bakanın, üç gün sürecek Filistin temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Rami el-Hamdallah ve diğer bazı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.