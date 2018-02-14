Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yıldırım Çipras’ı uyardı: Ege’de tansiyonu düşürün

Yıldırım Çipras’ı uyardı: Ege’de tansiyonu düşürün

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Yıldırım Çipras’ı uyardı: Ege’de tansiyonu düşürün

, Yunanistan Başbakanı ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ege'de son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu belirten Yıldırım, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekti tedbirleri almasının beklendiğini vurguladı. Gerginliğin azaltılması için, gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda da mutabık kalındı. Olumlu bir havada cereyan ettiği belirtilen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine ağırlık verilmesi üzerinde duruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım Çipras’ı uyardı: Ege’de tansiyonu düşürün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN