Yıldırım Çipras’ı uyardı: Ege’de tansiyonu düşürün

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ege'de son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu belirten Yıldırım, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekti tedbirleri almasının beklendiğini vurguladı. Gerginliğin azaltılması için, gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda da mutabık kalındı. Olumlu bir havada cereyan ettiği belirtilen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine ağırlık verilmesi üzerinde duruldu.

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