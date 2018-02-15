‘ABD 200 Rus paralı askeri öldürdü’ iddiası

Suriye
'nin petrol zengini bölgesi Deyr ez Zor'da, ABD'nin düzenlediği operasyonlarda onlarca Rus paralı askerinin öldüğüne dair haberler ve ABD öncülüğündeki koalisyonun Rus yapımı tankı vurması bölgede tansiyonun had safhaya çıkmasına neden oldu. Haberler teyid edilirse, "Soğuk Savaş sonrasında Rusya
ile ABD'nin en büyük karşılaşması"nın gerçekleştiği söyleniyor. ABD merkezli Bloomberg'in Rus kaynaklarına göre 8 Şubat'ta ABD'nin desteklediği PKK/YPG/SDG milislerine düzenlenen saldırıya ABD'nin karşılık vermesiyle 200 Rus
paralı askeri öldü. New York Times
gazetesi onlarca Rus vatandaşının ölmüş olabileceğini söylerken, ABD'li yetkililer grubun 300 ile 500 kişi arasında olduğunu teyid etti. BBC de yazdı: Esad YPG'yi destekliyor Türkiye
'nin
milli güvenlik ve terörle mücadele amaçlı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu sırasında, bölgedeki terör örgütü üyelerinin "Esad bize yardım ediyor" itiraflarını destekleyen bir haber de İngiliz basın kuruluşu BBC'de yer aldı. BBC, Şam rejiminin Afrin'e açtığı koridorun, YPG/PKK'lı teröristler açısından "hayat kurtarıcı bir işlev gördüğünü" yazdı. Rusya: İddialar yalan
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, basında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat'ta Suriye'de gerçekleştirdiği bombardımanda 'onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü' yönündeki iddiaları yalanladı. Rusya merkezli Sputnik ajansına konuşan kaynak " Rus vatandaşının öldüğü yönündeki iddialar dezenformasyon" dedi.