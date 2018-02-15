ABD istihbaratından PYD/PKK itirafı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresi'ne sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda YPG'nin "PKK
'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu. Raporun Suriye ile ilgili bölümünde "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak" ifadelerine yer verildi. YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti. CIA DE 'PKK UZANTISI' DEMİŞTİ
Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD
/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı "itiraflar" ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) internet sayfasında yapılan güncellemede, ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görüldü. Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak gösterdi. 'TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNERİMİZ'
Öte yandan bugün Ankara'da olması beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ürdün ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tillerson, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onlar hala bizim için bölgedeki önemli bir partner" ifadesini kullandı.
PENTAGON'DAN 'SINIR GÜCÜ' DÜZELTMESİ
ABD Savunma Bakanlığı
'nın (Pentagon), Suriye'de terör örgütü PYD/PPK milislerinden oluşturarak kurmayı planladığı sınır güvenliği konusunda yine çark etti. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, sınır güvenliği için ayrılan 250 milyon dolar hakkında düzeltme yayımladı. Galloway, "Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye'de ABD destekli ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenlik desteği için talep ediliyor, Suriye'deki ortak kuvvetler için değil" dedi. 'YIL SONUNA KADAR ÇATIŞMALAR BİTMEZ'
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Suriye'deki silahlı muhaliflerin artık Esad'ı devirecek güçte olmadıklarını belirtti. Coats, şiddetin bazı bölgelerde azalmasına rağmen Suriye'de 2018 boyunca çatışmaların süreceğini kaydetti.