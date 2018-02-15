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'de katliam: Eski okulundaki öğrencileri katletti

'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas si'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Polis, ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğunu açıkladı.Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Lise son sınıfta iken disiplin cezası aldığı için okuldan atılan Nicolas Cruz, okul öğrencileri arasında silah meraklısı olarak biliniyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 10:00
ABD'de katliam: Eski okulundaki öğrencileri katletti

'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas si'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Polis, ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğunu açıkladı.

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ABD'de katliam: Eski okulundaki öğrencileri katletti
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