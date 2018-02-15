ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin PKK ve diğer terör tehditleriyle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Mattis ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ABD ve Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden savunma ilişkilerinin yeniden teyit edilmesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmede Mattis'in, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye ve küresel güvenliğe yaptığı katkılarından dolayı Canikli'ye teşekkür ettiği bildirildi.





ABD'NİN PKK VE DİĞER TERÖR TEHDİTLERİYLE MÜCADELESİNDE TÜRKİYE'NİN YANINDA

Türkiye'ye yönelik tehditlerin farkında olduklarını vurgulayan Mattis, ABD'nin PKK ve diğer terör tehditleriyle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini yineledi.

Açıklamada, Mattis ve Canikli'nin ikili savunma faaliyetleri ve müzakerelerini devam ettirme ve savunma iş birliğini daha da güçlendirme konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.