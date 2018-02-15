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Alman politikacı Türklere hakaret etti

Irkçı söylemleriyle bilinen için (AfD) Sachsen-Anhalts eyaleti Başkanı André Poggenburg Almanya’da yaşayan Türklere hakaretler yağdırdı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 21:46
Alman politikacı Türklere hakaret etti
'nın Nentmannsdorf kentinde partisinin düzenlediği karnaval toplantısına katılan ve konuşma yapan André Poggenburg, Almanya'da yaşayan Türkler için "Bu deve çobanları ait oldukları yere yani Boğaz'ın (İstanbul Boğaz'ı) ardına dönsünler" diyerek hakaret etti. Poggenburg konuşmasının devamında Türklerden "Vatansız serseri güruhu burada istemiyoruz" diyerek bahsetti.

Irkçı söylemleri ile bilinen Poggenburg'a sahip çıkarken, birçok sivil toplum kuruluşu ve politikacı bu durumu eleştirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı konuyla ilgili basına verdiği demeçte "Gördüğüm kadarıyla bazı politikacılar, seviyesizliği, acımasızlığı ve nefret söylemlerini strateji haline getirmişler" dedi.

Dresden savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda Poggenburg'un konuşmasının araştırılacağını açıkladı.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ırkçı AfD Partisi yüzde 12,6 oranında oy alarak Meclis'e girmeyi başarmıştı.
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Alman politikacı Türklere hakaret etti
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