Almanya’da PKK gösterileri yasaklandı

TERÖR örgütleri FETÖ ve PKK
üyelerine yıllardır ev sahipliği yapan Almanya
, Türkiye'nin yoğun tepkileri üzerine geri adım atmaya başladı. Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izni verilmeyeceği açıklandı. Köln Emniyeti, NAV-DEM'in Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek bugün Köln ve Leverkusen'de yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu. NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.