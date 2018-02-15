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Eski İngiliz askerine / yargılaması

Giriş Tarihi: 15.2.2018
TERÖR örgütü / saflarına katılan İngiliz vatandaşı eski asker Jim Matthews, terörle mücadele yasası kapsamında dün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Matthews'ın pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında hakkında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu. Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve "terör eylemine hazırlık" ile suçlanan Matthews bu yasa kapsamında yargılanan ilk isim oldu.
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Eski İngiliz askerine PYD/PKK yargılaması
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