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’den kaçamak / açıklaması

sözcüsü Pahon: Afrin’e geçen teröristlerin tarafından sağlanan silahları beraberinde götürüp götürmediği hakkında; Bunu izliyoruz. için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız. ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyon açıklamasından: ABD tarafından sağlanmış silahların 'nden kuzey ’ye geçtiğini teyit edemeyiz.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 00:54 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 01:55
ABD’den kaçamak PYD/PKK açıklaması

() Sözcüsü Eric Pahon, 'nin doğusunda ABD destekli /'nın paravanı "SDG"den ayrılarak Afrin'e geçen örgüt mensuplarının, yanlarında ABD tarafından verilen silahları da götürüp götürmediğini ilişkin soruyu, "Buna dair bir kanıt görmediklerini" belirterek geçiştirdi.

Pentagon'dan daha önce, karşıtı operasyondan ayrılıp Afrin'e PYD/PKK'ya yardım etmek üzere giden örgüt mensuplarının ABD desteğini kaybedeceği açıklanmıştı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Avrupa seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı PYD/PKK'lı teröristlerin ABD destekli grupların kontrolündeki bölgelerden Afrin'e geçtiğini belirtmişti.

Pahon, AA muhabirinin bu iki açıklamayı hatırlatarak, "Afrin'e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusuna, bölgedeki özel kuvvetlerin verilen silahları takip ettiğini savunarak, "Bunu izliyoruz. için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız." dedi.

"ABD silahlarının Afrin'e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik." yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların 'nden kuzey Suriye'ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.

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ABD’den kaçamak PYD/PKK açıklaması
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