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ABD'den 'ya "Uygurları koru" çağrısı

ABD, 'ya bu ülkede tutulan ve 'e geri gönderilmeleri halinde işkenceyle karşı karşıya kalabileceklerini bildirdiği 11 Uygur'a geçici koruma sağlaması çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 09:40
ABD'den Malezya'ya Uygurları koru çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya Sözcüsü Michael Cavey, 'dan "iradeleri dışında geri gönderilmeleri durumunda işkence ve zulme maruz kalabilecek" Uygurlara geçici koruma sağlamasını istediklerini, aynı zamanda bu kişilerin başka bir ülkeye yerleştirilmesi ihtimalini değerlendirmek üzere Mülteciler Yüksek Komiserliğinin erişimine izin vermesi çağrısı yaptıklarını açıkladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamid, geçen hafta 'in Uygurların iadesini resmen talep ettiğini söylemişti.

Malezya'daki 11 Uygur'un kasım ayında Tayland'ın güneyindeki göçmen merkezinden kaçan 20 kişilik grupta yer aldığı sanılıyor.

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ABD'den Malezya'ya "Uygurları koru" çağrısı
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