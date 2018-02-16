ABD'den Malezya'ya "Uygurları koru" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya Sözcüsü Michael Cavey, Malezya'dan "iradeleri dışında geri gönderilmeleri durumunda işkence ve zulme maruz kalabilecek" Uygurlara geçici koruma sağlamasını istediklerini, aynı zamanda bu kişilerin başka bir ülkeye yerleştirilmesi ihtimalini değerlendirmek üzere BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin erişimine izin vermesi çağrısı yaptıklarını açıkladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamid, geçen hafta Çin'in Uygurların iadesini resmen talep ettiğini söylemişti.

Malezya'daki 11 Uygur'un kasım ayında Tayland'ın güneyindeki göçmen merkezinden kaçan 20 kişilik grupta yer aldığı sanılıyor.