Almanya'da SPD’nin oyu düşmeye devam ediyor

Almanya'da bir ankete göre, geçen yıl 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak amacıyla Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon protokolü konusunda anlaşan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) oyunun yüzde 16'a geriledi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Infratest dimap şirketine yaptırdığı ankette, SPD'nin oyunun şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye indiği açıklandı.

Aynı şirketin anketinde şubat ayı başında yüzde 18 oranındaki SPD'nin oyunun 2 puan azalarak yüzde 16'ya gerilediği ifade edildi.

CDU/CSU'nun yüzde 33 ile oy oranını koruduğuna işaret edilen ankette, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyu 1 puan artışla yüzde 15 olarak verildi.

Yeşiller Partisinin oyu 2 puan artarak yüzde 13'e yükselirken, Sol Partinin yüzde 11 olan oy oranı değişmedi.

Hür Demokrat Partinin (FDP) oyu ise 1 puan gerileyerek yüzde 9 oldu.

SPD, 24 Eylül'de yapılan genel seçimde yüzde 20,5 oy almıştı.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7 Şubat'ta neticelendirerek koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu oylama süreci 20 Şubat'tan 2 Mart'a kadar sürecek, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanacak.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ilgili parti kurullarında koalisyon protokolüne onay verecek.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise 26 Şubat'ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü oylayacak.

Bu oylamalardan olumlu sonuç çıkması durumunda koalisyon kurulacak, aksi takdirde azınlık hükümeti veya erken seçim gündeme gelecek.