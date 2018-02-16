Elektronik deri üretildi

ABD'li bilim insanları insan derisinin özelliklerini taklit eden elektronik
bir deri keşfetti. Tıpkı insan derisi gibi yumuşak ve şekil alabilir özelliklere sahip elektronik derinin, alıcıları sayesinde dokunmayı, hava akımını, nemi ve sıcaklığı algılayabildiği açıklandı. Söz konusu icadın hem geri dönüştürülebilir hem de kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olduğu da öğrenildi. İcadın insan derisine daha da yaklaştırılacağını kaydeden uzmanlar, yeni yeni geliştirilen biyonik vücut uzuvlarını kaplamakta kullanılabileceğini de aktardı. KENDİNİ TAMİR EDİYOR
Elektronik derinin kendi kendini tamir etme ve şekil alabilme özelliği sayesinde bir çok teknolojik aletin dışında kullanılması ve kullanıcılara hem daha duyarlı dış yapı hem daha yumuşak bir görünüm sunması bekleniyor.