Göz göre göre katliam

ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul baskını, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesi'nde yaşandı. Çarşamba günü yerel saatle 14.00 sularında yaşanan katliamda, okuldan geçen yıl disiplin suçu nedeniyle atılan Nikolas Cruz (19), öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 17 kişiyi öldürdü. 3'ü ağır 14 kişi de yaralandı. Saldırı ülke tarihinin de en ölümcül 3'üncü okul baskını...

Geçen yıl okuldan atılan Cruz, AR-15 tipi tüfek, gaz bombası ve çok sayıda şarjörle okulu bastı. Cruz yangın alarmını çalıştırarak öğrencilerin topluca koridorlara çıkmasını sağladı. Bu da ölü sayısının artmasına neden oldu.







'BUNU YAPACAĞI BELLİYDİ'

Olay anında öğrenciler can havliyle kaçışırken bazıları da kendini dolaplara kilitledi. Polis özel timi öğrencileri tahliye ederken saldırgan da güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

Saldırganın öğrencileri daha önce tehdit ettiği ortaya çıkarken, 17 yaşındaki öğrenci Matthew Walker, "Çoğumuz saldırıyı onun gerçekleştirdiğini tahmin ettik. Herkes bunu öngörmüş. Her sınıfa ayrı ayrı girerek rastgele ateş açtı. Sosyal medya paylaşımları, silah görüntüleri, hastalıklıydı" dedi. Bir öğretmen de çevresinde 'sorunlu çocuk' olarak bilinen Cruz'un tehditlerinden okul yönetiminin haberdar olduğunu aktardı.

Diğer bir öğrenciyse Cruz'un daha önce bir öğrenciye fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti. Okul Bölgesi Denetçisi Robert Runcie ise "Potansiyel olarak bu yönde işaretler olmuş olabilir ancak bize bir uyarı veya bilgi gelmedi" diye konuştu.







DELİL GİBİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

Instagram hesabında hayvanların vahşice öldürülüşlerini gösteren görüntüler ve silah fotoğrafları paylaşan Cruz, ABD ordusunun desteğiyle okulda yürütülen Genç Askerler Eğitim Programı'na katılarak eğitim aldı. Vahşi saldırı ülkede bireysel silahlanma konusunu da yeniden gündeme taşıdı. ABD medyasına göre Cruz silahı geçen yıl aldı ve kullanma izni verildi.



HER HAFTA BİR SALDIRI

Son okul baskını 2018 başından beri gerçekleşen 18'inci silahlı saldırı oldu. 2013'ten beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğu bunun da neredeyse her hafta bir saldırı anlamına geldiği belirtiliyor.

ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI