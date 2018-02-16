Hollanda Meclisi'nde Zeytin Dalı oturumu

Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisikurucu lideri Tunahan Kuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye 40 yıldır terör ve kana susamış teröristlerle mücadele ediyor. Bu harekat on binlerce Türk askerinin ve sivil insanın ölümüne sebep olan teröristlere karşı bir mücadeledir."dedi.

Kuzu, TSK'nın, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı harekat hakkında Hollanda Parlamentosunda düzenlenen özel oturumda konuştu.

"BUNLAR KANA SUSAMIŞ KORKAKLARDIR"

Türkiye'nin 40 yıldır "kana susamış" teröristlerle mücadele ettiğini vurgulayan Kuzu, "Bu teröristler, kentleri bombalıyor, saldırılar düzenliyor ve köylerden insan kaçırıyor. Bu korkaklar söylenildiği gibi bir İşçi Partisinin değil terör organizesi olan PKK'nın üyeleridir. Bu korkaklar özgürlük savaşçıları değil, PYD adını verdikleri terör organizesine bağlı olan kişilerdir. Bunlar direniş kahramanları değil kendilerine YPGadını verdikleri teröristlerdir. Aslında birbirinden farkları yok. İsimleri farklı, logoları farklı ama hepsi aynı korkaklar ve kana susamış örgütler." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in iki gün önce, Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamalarını hatırlatan Kuzu, Stoltenberg'in sözlerine ekleyebileceği bir şey olmadığını bildirdi.

"TÜRKİYE KENDİ SINIRLARINI KORUMAYA KALKTIĞI ZAMAN HOLLANDA PARLAMENTOSU AYAĞA KALKIYOR!"

Hollanda Parlamentosunda çifte standart uygulandığını belirten Kuzu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye kendi sınırlarını korumaya karar verdiği zaman Hollanda Parlamentosu ayağa kalkıyor ama Irak ve Suriye'de yıllardır dünyanın yarısı buna Hollanda'da dahil askeri operasyonlara katıldığı zaman bu gerekli görülüyor. Bir ülke kendi sınırlarını korumak istediği zaman 'dur bunu yapma' deniliyor."

"KÜRTLERİN PKK İLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOK"

Kuzu, Hollanda'da ayrıştırmak ve nefreti yaymak isteyenlerin grupları karşı karşıya getirmek için fırsat kolladığına işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Amsterdam'daki bir taksi şoförü gibi ya da Utrecht tren istasyonundaki yaşanan olay gibi... İnsanlar PKK yandaşları tarafından sokakta saldırıya uğruyorlar. Camiler, vakıflar da bu saldırılardan nasibini aldı. Bu insanlar da kendi güvenlikleri hakkında endişe ediyorlar. En son ülkede genelde Kürtlerin bulunduğu bir cami ve vakıf PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı. PKK yandaşlarının Kürtlere karşı saldırı yapmaları bazı insanlar için tuhaf gelebilir ama bugün ve gelecek için bu konuda sizi aydınlatayım; Kürtlerin PKK ile hiçbir bağlantısı yok. Teröristlerin PKK ile bağlantısı var. İddiaya girerim ki PKK'dan en çok zarar gören Kürtlerdir. PKK ile bağlantısı olmayan ve olmasını istemeyen Kürtler tehdit edilerek zorlanıyor. Siyasetçilerden neden bunları duymuyoruz. Neden bu insanlar unutuluyor ya da görmezden geliniyor. Parti olarak bu insanları unutmuyor ve onlarla ilgileniyoruz."

PKK'LILAR AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE TÜRKLERE SALDIRIYOR

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son zamanlarda Avrupa'da bir çok camiye saldırı düzenliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg iki gün önce, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı." açıklamasını yapmıştı.