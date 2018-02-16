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İngiliz / militanı 10 yıl hapis alabilir

Giriş Tarihi: 16.2.2018
İngiliz PYD/PKK militanı 10 yıl hapis alabilir

ve 'ta terör örgütü / saflarında Türk askerine karşı savaşan ve ülkesinde terörle mücadele kapsamında yargılanan İngiliz vatandaşı James (Jim) Matthews hakim karşısına çıkarıldı. 'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'de terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmasına başlanan Matthews, "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak ve terör eylemine hazırlık" ile suçlanıyor. Suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen Matthews'ın pasaportuna el kondu. Matthews'ın yargılanmasına 1 Mart'ta devam edilecek. Matthews, PYD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim oldu. Diğer yandan mahkeme binası önünde eylem yapan PKK yandaşları, duruşmayı takip eden Türk gazetecilere sözlü saldırıda bulundu.

ALPASLAN DÜVEN / LONDRA

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İngiliz PYD/PKK militanı 10 yıl hapis alabilir
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