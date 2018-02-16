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İranlı komutan Süleymani'den 'e tehdit

İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani, bombalı saldırıyla öldürülen Hizbullah komutanı İmad Muğniye'nin cenaze töreninde 'i tehdit etti.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 11:52
İranlı komutan Süleymani'den İsrail'e tehdit

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah komutanlarından İmad Muğniye için Tahran'da düzenlenen anma töreninde 'i sert ifadelerle hedef aldı.

İsrail'in son zamanlarda Suriye'de düzenlediği operasyonlara değinen Kasımi, "Bu rejim delice yaptığı operasyonları dehşete kapıldığından düzenliyor" diye konuştu.

Tümgeneral Süleymani, "İmad Muğniye ve onun gibi İsrail tarafından öldürülen insanların kanının kısası bir füze fırlatmak veya bir kişinin öldürülmesi değil, belki bu rejimin tümden temelini yıkmaktır" dedi.

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İranlı komutan Süleymani'den İsrail'e tehdit
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