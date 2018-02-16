Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İşgalciden Golan Tepeleri açıklaması

İşgalciden açıklaması

Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'nin sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacağını iddia etti. Üstelik bu sözleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi sırasında söyledi. İsrail, 'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 18:58
İşgalciden Golan Tepeleri açıklaması

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Netanyahu görüşmede Guterres'e, " sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacak." dedi.

İşgalci İsrail'in bakanından Golan Tepeleri açıklaması

"ÇEVREMİZE SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI VERDİ

İran'ın 'deki askeri varlığına da değinen Netanyahu, "İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ordusu, bir süre önce Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti.

‘Trump Kudüs kararını uygulayamaz’

Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 da düşürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşgalciden Golan Tepeleri açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN