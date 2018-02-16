İşgalciden Golan Tepeleri açıklaması

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Netanyahu görüşmede Guterres'e, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacak." dedi.

"ÇEVREMİZE SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI VERDİ

İran'ın Suriye'deki askeri varlığına da değinen Netanyahu, "İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ordusu, bir süre önce Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 da düşürülmüştü.