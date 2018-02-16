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Kuş gribi virüsü ilk kez insanda görüldü

Giriş Tarihi: 16.2.2018
Kuş gribi virüsü ilk kez insanda görüldü
ilk kez bir insanda kuş gribi virüsü türevi olan 'ün görüldüğünü doğruladı. Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Jiangsu'da yaşayan 68 yaşındaki bir kadında kuş gribi türevi H7N4 tespit edildi. Kadının 25 Aralık 2017'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ancak taburcu edilen kadının şu anda sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. H7N9 virüsü nedeniyle 2003 yılından bu yana en az 600 kişi öldü, 1500'den fazla kişi de hastalığa yakalandı. Sputnik
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Kuş gribi virüsü ilk kez insanda görüldü
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