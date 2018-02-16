“Putin’in gizli ordusu Wagner Suriye’de”

Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinde 7 Şubat'ta Esad rejimine bağlı güçlerin, çatsını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu ABD destekli SDG bölgesine ilerlemesinin ardından koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda, Rusya'nın gizli güçlerine ait 200'e yakın askerin öldürüldüğü iddiasının yankıları sürüyor. Moskova yönetimi Rus vatandaşlarının ABD operasyonunda öldüğünü yalanlamıştı. Batı basınına göre ise "Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli ordusu" olarak tanımlanan Wagner isimli özel şirket Suriye ve Ukrayna'ya asker gönderiyor.

BAŞINDA ESKİ ASKER VAR

Başında eski bir Rus askeri istihbarat subayı bulunan Wagner, Suriye'de aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar doğrulanmasa da çoğunun Suriye'de savaşırken öldüğü belirtiliyor. Wagner'e bağlı ve çoğunluğu Ortodoks Kazaklardan oluşan paralı askerlerin kayıplarının çok olması ise en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelere ilk olarak gönderilen güçler olmasından kaynaklanıyor. Uluslararası basının iddiaları üzerineyse Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yüzlerce Rusun öldüğüne dair haberleri dezenformasyon olarak nitelemişti.