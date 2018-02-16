Robot köpek dünyayı korkuttu

Amerikan bilim insanlarının 2016'da görücüye çıkardığı SpotMini
'nin yeni marifetlerini sergilediği görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü. Boston Dynamic tarafından video paylaşım sitesi YouTube'da paylaşılan yeni görüntüde, SpotMini baş kısmına yerleştirilen kolu sayesinde kapı açıyor ve robot arkadaşına yol veriyor. Şu ana kadar 6 milyondan fazla izlenen videonun başında, kapıya yaklaşan ancak kıskaçlı uzva sahip olmayan bir Spot Mini görüyoruz. Kapıyı açamayan arkadaşının imdadına yetişen yeni Spotmini, kapıya yaklaşarak kapı kulpunun yerini belirliyor ve baş kısmındaki robotik kolunu kullanarak kapıyı açıyor. Yeni SpotMini, robotik koluyla kapıyı tutarak öncelikle geçmesi için arkadaşına yol veriyor. Sosyal medya platformlarında ve uluslararası medya büyük yankı uyandıran video, akıllara "Black Mirror" isimli distopik televizyon dizisini getirdi. Haber kuruluşları, dizinin 4'üncü sezonundaki "Metalhead" isimli bölümünde yer alan robot köpek
ler ile SpotMini'nin benzerliğine dikkat çekti.