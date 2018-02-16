Sporculara fırça attı

İNGİLİZ Milletler Topluluğu'nun (Commonwealth of Nations) başkent Londra'daki Buckingham Palace'ta düzenlenen etkinliğine Kraliçe II. Elizabeth'in sporcularla diyaloğu damgasını vurdu. Commonwealth ülkelerindeki başarılı kişilere ödüllerin verildiği etkinlikte 91 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, Tonga asıllı İngiliz vatandaşı rugby oyuncuları Billy ve Mako Vunipola kardeşlerle görüştü. Görüşme sırasında kraliçe, başarılı sporculara "Rugbyciler artık daha sert ve fit oluyor ancak bunu sizde göremiyorum" dedi. Billy Vunipola, "Sanırız Kraliçe bize 'şişman' dedi, ki haklı olabilir" yorumunu yaptı.

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