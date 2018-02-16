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'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: 'İslam'ı lekelemek için...'

Başkanı 'ın eylül ayında açıkladığı ve 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı temyiz mahkemesi tarafından "ya aykırı" bulundu ve "İslam'ı lekelemeye yönelik" bir adım olarak nitelendirildi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 10:19
Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: 'İslam'ı lekelemek için...'

Virginia federal temyiz mahkemesi, Başkanı Donald 'ın eylül ayında açıkladığı son seyahat yasağını ya aykırı bulduğunu açıkladı.

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti.

TRUMP'IN PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ!

Başyargıç Roger Gregory, Trump'ın hem resmi açıklamalarında hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında Müslümanları hedef alan sözlerine dikkati çekti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) açıklamasında, 4'e karşı 9 oyla kabul edilen kararın çok olumlu karşılandığı ve diğer mahkemelere de örnek olmasının temenni edildiği belirtildi.

Son dakika: Trump, Müslümanları kızdıracak bir karar daha almaya hazırlanıyor!

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Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: 'İslam'ı lekelemek için...'
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