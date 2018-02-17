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ABD'deki soruşturmasında flaş gelişme

ABD'de devam eden soruşturmasını yürüten Özel , 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 01:53
ABD'deki Rusya soruşturmasında flaş gelişme

Amerikan medyasına açıklama yapan Mueller, Büyük Jüri tarafından söz konusu kişi ve kurumlara getirilen suçlamanın ardından dava açılacağını belirtti.

Büyük Jüri'nin yayınladığı iddianamede, Rus vatandaşlarının ve kurumlarının 2014 yılından başlayarak Amerikan seçim sistemine siber yollarla müdahale etmeye başladıkları ve 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine de müdahale etmek için girişimlerde bulunduklarına dikkat çekildi.

İddianamede, ABD Başkanı 'ın seçim kampanyasından bazı isimlerin bu kişilerle iletişim kurduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı.

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SORUŞTURMALAR GEÇEN YIL BAŞLATILMIŞTI

ABD'de 'nın başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarına yönelik geçen yıl başlatılan soruşturmalarda hem ABD Kongresi hem de Özel çalışmalarını yürütüyor.

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ABD'deki Rusya soruşturmasında flaş gelişme
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