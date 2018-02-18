El Bab'da Esed karşıtı gösteri düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Halep'in kuzeyindeki El Bab ilçesine sığınan Tadif halkı, cuma namazından sonra Esed rejiminin Tadif'i boşaltması için gösteri düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesine sığınan Tadif halkı, cuma namazından sonra düzenledikleri gösteri ile Beşşar Esed rejiminin Tadif beldesini boşaltmasını istedi.

Bini aşkın Tadiflinin katıldığı gösteride gruptakiler, Suriye rejimi tarafından 2016'da ele geçirilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezinde yaşamaya başlayan Tadifli göçmenler, gösteride rejim karşıtı slogan attı.

DEAŞ'ın ardından Esed rejiminin saldırıları ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak için Türkiye'den de yardım istedi.

"BAB EŞRAFI, NEREDE KOMŞULUK KARDEŞLİK HAKKIMIZ?"

Gruptakiler, "Tadif'i işgalcilerden kurtarmak için askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkı topraklarını istiyor" ve "Bab eşrafı, nerede komşuluk kardeşlik hakkımız?" yazılı pankartlar taşıdı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinin güneyindeki Tadif'in büyük bölümü ve yakın köyleri Esed rejiminin kontrolünde. Yerleşimin kuzey mahalleleri ise Bab'ı kontrol eden TSK ve Suriyeli muhalifler ile Esed güçleri arasında cephe hattı konumunda.