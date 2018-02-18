Facia içinde facia yaşandı

Meksika
'nın Oaxaca eyaletinin önceki gün 7.5 büyüklüğünde deprem
le sarsılmasının ardından bir facia daha yaşandı. Kimsenin hayatını kaybetmediği depremin ardından, Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca Valisi Alejandro Murat'ı depremin etkilediği bölgeye taşıyan helikopter düştü. Kazada, yerde bulunan 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada helikopterde bulunanlarla birlikte 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Meksika Devlet Başkanı Enriquqe Pine Nieto kaza sonrası Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bakan Navarrete ve Vali Alejandro Murat ile helikopter mürettebatı kazadan sağ salim kurtuldu. Ne yazık ki (helikopterin düştüğü) yerde çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı" açıklamasında bulundu. Navarrete, Televisa yaptığı açıklamada askeri helikopterin depremin merkez üssüne 22 kilometre güneybatısında, yere 40 metre mesafede hâkimiyetini kaybettiğini bildirdi. Meksika'da geçen yıl eylül ayında yüzlerce kişinin ölümüne neden olan iki depremin ardından meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle, büyük panimeydana geldi. Korku dolu anlar yaşayan bölge halkı can havliyle sokaklara döküldü. Başkent Mexico City
'nin belediye başkanı Miguel Angel Mancera deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şehir normal bir şekilde hayatına devam ediyor, oluşan zarar çok minimal boyutta" dedi.