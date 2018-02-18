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Facia içinde facia yaşandı

’nın Oaxaca eyaletinde 7.5’lik de can kaybı olmadı. Ama yetkilileri deprem bölgesine taşıyan helikopter düştü. Kazada düşen helikopterin altında kalan 13 kişi öldü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Facia içinde facia yaşandı
'nın Oaxaca eyaletinin önceki gün 7.5 büyüklüğünde le sarsılmasının ardından bir facia daha yaşandı. Kimsenin hayatını kaybetmediği depremin ardından, Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca Valisi Alejandro Murat'ı depremin etkilediği bölgeye taşıyan helikopter düştü. Kazada, yerde bulunan 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada helikopterde bulunanlarla birlikte 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Meksika Devlet Başkanı Enriquqe Pine Nieto kaza sonrası Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bakan Navarrete ve Vali Alejandro Murat ile helikopter mürettebatı kazadan sağ salim kurtuldu. Ne yazık ki (helikopterin düştüğü) yerde çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı" açıklamasında bulundu. Navarrete, Televisa yaptığı açıklamada askeri helikopterin depremin merkez üssüne 22 kilometre güneybatısında, yere 40 metre mesafede hâkimiyetini kaybettiğini bildirdi. Meksika'da geçen yıl eylül ayında yüzlerce kişinin ölümüne neden olan iki depremin ardından meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle, büyük panimeydana geldi. Korku dolu anlar yaşayan bölge halkı can havliyle sokaklara döküldü. Başkent 'nin belediye başkanı Miguel Angel Mancera deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şehir normal bir şekilde hayatına devam ediyor, oluşan zarar çok minimal boyutta" dedi.
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Facia içinde facia yaşandı
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