Gurbetçilerden Mehmetçik’e destek

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütleri PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na yurtdışındaki Türkler'den de destek yağıyor. Avustralya'nın Sydney kentiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde dün biraraya gelen gurbetçiler, "TSK'ya destek, Teröre Lanet Mitingi" düzenledi. Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarınca Sydney kent merkezinde organize edilen mitinge, Türklerin yanı sıra Avustralyalılar da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerin isimleri okundu. Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla yürüten Mehmetçikler için komando marşı söylendi. Mitinge katılanlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun ABD terörizmi", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" şeklinde sloganlar attı. Mitingi organize eden sivil toplum kuruluşlarından Avustralya- Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek, Avustralya'da PKK'ya destek veren az da olsa siyasetçi bulunduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ilerleyen haftalarda Melbourne'de de gösteri düzenlemesi bekleniyor.

ALMANYA'DA BİNLER YÜRÜDÜ

?Almanya'nın Bremen eyaletindeki Bremerhaven merkezinde de binlerce Türk, Büyük Kilise Meydanı'nda toplandı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin meşru hakkı olduğu vurgulanan mitingde terör örgütü PKK'ya lanet yağdı.