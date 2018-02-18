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İkili ilişkide çöküş önlendi

Giriş Tarihi: 18.2.2018
İkili ilişkide çöküş önlendi

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen Suriye'de terör örgütü 'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek vermesi ve 'ya karşı verilen çok sayıda sözün tutulmaması nedeniyle çöküş noktasına gelen Ankara - Washington hattında yaşananlar dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında dış basında yapılan yorumların ortak noktası "ABD, Menbiç taahhüdü verdi. İkili ilişkilerde çöküş önlendi" oldu.

'ABD VE TÜRKİYE GERİLİMİ AŞTI'
ABD merkezli Washington Post gazetesindeki haberde "Tillerson'ın iki günlük görüşme maratonu sonrasında ABD ve , diyalog kararı aldı. İki ülke geçmişteki farklılıkları geride bırakma konusunda anlaştı. Taraflar büyük çatlakları tamir edemese de ilişkilerin çöküşü önlendi" yorumuna yer verildi. Wall Street Journal gazetesi de, "ABD ve Türkiye gerilimi aşarak işbirliği sözü verdi" başlığını kullandı. İngiliz Telegraph gazetesi Tillerson'ın ziyaretiyle birlikte iki ülkenin Suriye politikalarında anlaşmazlıklarından uçurumun kenarından döndüklerini belirtti. Fransız L'Express de "Washington ve Ankara 'beraber' çalışacak" başlığını atarken, Le Figaro "Türkiye ve ABD ilişkilerin normale dönmesini istiyor" dedi.

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İkili ilişkide çöküş önlendi
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