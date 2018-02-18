İsrail'den flaş İran açıklaması!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'ı hedef aldı.

İran'a ait düşürülen insansız hava aracının bir parçasını gösteren Netanyahu, "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin" ifadelerini kullandı.

İran için 'dünyamıza yönelik en büyük tehdit' ifadesini kullananan Netanyahu, "İsrail, İran rejiminin ensemize bir terör hattı kurmasına izin vermeyecek. Eğer gerekli olursa sadece İran'ın vekillerine değil kendisine karşı da harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazi Almanyası'nı durdurmak için yapılan başarısız girişimlerden biri olarak görülen 1938 Münih Anlaşması'yla, 2015 İran Nükleer Anlaşması arasında parelellik kuran Netanyahu, "Anlaşma sadece tehlikeli İran kaplanını zincirlerinden kurtardı" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail hava kuvvetlerine ait uçakların Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğü belirtilmişti. Esad rejimi bu hareketin ardından İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürmüştü.