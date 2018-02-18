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", 'dan 'e militan gönderiyor"

Terör örgütü 'nın, 'un ilçesinde kendine bağlı Ezidi yerel militanları savaştırmak için zorla 'e gönderdiği öğrenildi. KDP'nin Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, "Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militan terör örgütü tarafından kurşuna dizildi" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 18:39
PKK, Sincar'dan Afrin'e militan gönderiyor

liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sorumlusu Kadir Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasından sonra, , Şengal'deki (Sincar) birçok militanını zorla, Irak-Suriye sınırı üzerinden 'e gönderiyor." ifadelerini kullandı.

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Örgütün kendi himayesindeki yerel militanları yaş ve cinsiyet gözetmeksizin Afrin'e gönderdiğini dile getiren Kaçak, 'nın talimatının tam olarak yerine getirilmesi ve Ezidi militanların kaçışının engellenmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını belirtti.

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KARŞI ÇIKAN KURŞUNA DİZİLİYOR

Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.

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KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Sincar'da Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu ileri süren Kaçak, "Haşdi Şabi, PKK'nın militanlarını Afrin'e sevk etme konusunda örgüte kolaylık sağlıyor. Haşdi Şabi'nin buradaki amacı ise Şengal'de yegâne güç olmak." dedi.

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