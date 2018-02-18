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/ Arap kızlarını da zorla silah altına aldı!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü /'dan temizlenen bölgelerdeki halk, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu () birliklerinin gelişinden memnuniyet duyduklarını belirterek, örgütün Arap ailelerin kız çocuklarını da zorla silah altına aldığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 12:54
PYD/PKK Arap kızlarını da zorla silah altına aldı!

ve birlikleri, terör örgütlerinden ele geçirdikleri köylerde sivillerin güvenliğini sağlıyor. Afrin Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut köyündeki / zulmüne maruz kalan halk yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Köy sakinlerinden Halime el Mansur, "Her aileden bir kişi onlara (PYD/PPK) katılmak zorunda, erkek yoksa yerine ailenin bir kızı katılmak zorunda. Biz kızlarımızı vermek istemiyoruz, onlar zorluyor." dedi.

PYD/PKK'nın insanları zorla örgüte aldığını, bunun bölge halkını zor durumda bıraktığını söyleyen Mansur, ÖSO'nun köye girmesinin ardından rahatladıklarını ifade etti.

Bir diğer köylü Muhammed Alluş da PYD/PKK'nın kendilerine hiçbir şekilde değer vermediğini, örgüte katılmaları için baskı yaptığını anlattı.

Muhammed, "PKK karşında görüşlerimizi söyleyemezdik, ÖSO gelince bizimle çok ilgilendi. Şu an durumumuz çok iyi." diye konuştu.

"PKK ÇOCUKLARIMIZI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORDU"

Deyr Ballutlu 65 yaşındaki Fatıma Halebi de "Operasyon başladığında çok şiddetliydi. İlk başta çok korktuk. Eve saklandık. ÖSO geldiğinde çocuklarımız 'Biz siviliz.' diye seslendi. Açık söylemek gerekirse o anda ayaklarım titredi ama ÖSO bize çok iyi davrandı." dedi.

Araplar oldukları için örgüt tarafından dışlandıklarını aktaran Halebi, "Bizleri saflarına katmak için sürekli baskı ve zülüm yaptılar. Şimdiki durumumuz eskiye göre çok daha güzel. Allah bu iyi durumumuzu sağlayanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Halebi, PYD/PKK tarafından her türlü zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"(PYD/PKK'ya) Onlara zorunlu olarak hizmet edeceksin, siz burada yaşadığınız için onlara vergi vermek zorundasın. Her aileden bir birey onlara katılmak zorunda, erkek varsa erkek, yoksa kız katılmak zorunda. Biz kızlarımızı vermek istemiyoruz. ÖSO bize çok iyi davrandı. Allah onlardan razı olsun, bizi korkutmadılar, çok iyilerdi. Sadece operasyon esnasında korkmuştuk."

Bir diğer köylü Ebu Huzeyfe de "PKK çocuklarımızı zorla silah altına alıyordu. Sivillerimizi bir sebepsiz yere hapse atıyordu. Hak geldi batıl kayboldu çünkü Allah haklı olanın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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PYD/PKK Arap kızlarını da zorla silah altına aldı!
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