Seçimlere müdahalede yeni perde

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'dan yapıldığı ileri sürülen siber saldırılar yeni bir boyut kazandı. Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında 2016'deki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, suçlamaları reddetti. Bu arada CIA eski Direktörü Woolsey de ABD'nin de diğer ülkelerdeki seçimlere 'sistemin iyiliği için' karıştığını itiraf etti.

HASTANE ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ

Trump, Florida'da 17 kişinin öldüğü lise saldırısından kurtulanları ziyaret etti. Trump'ın eliyle "herşey yolunda" işareti yapması eleştirildi.