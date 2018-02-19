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83’ünde 7 bin metreye tırmanacak

Giriş Tarihi: 19.2.2018
83’ünde 7 bin metreye tırmanacak
'da doğup 14 yaşında Arjantin'e göçen Elisa Forti (83), torunlarına ve çevresindeki herkese sağlıklı yaşamın önemini anlatmak için 6 bin 960 metre yüksekliğindeki 'nın zirvesine, Aconcagua'ya çıkmaya hazırlanıyor. Tırmanış süresinin 18 ila 21 gün süreceği, hava koşulları yüzünden daha da uzayabileceği belirtildi. Forti, "Bir şeyi denemek için asla yaşlı değilsin. 5 çocuğum, 11 torunum, torunlarımın da 3 çocuğu var. Onlara ardımdan hatırlayabilecekleri bir anı bırakmak istiyorum" dedi. 72 yaşında spora başlayan ve 100 kilometrelik And Dağları parkurunu dört kez geçen Forti, bugün başlayacak tırmanış öncesi, "Spora, arkadaşlarımın bana eşlik etmesinden hoşlandığım için başladım. Tüm arkadaşlarım, sağlığında zor zamanlar yaşadığı için spora başladı ve şimdi bağımlısı olduk" ifadelerini kullandı.
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83’ünde 7 bin metreye tırmanacak
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