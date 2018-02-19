Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hindistan'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabıyı yasakladılar

'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabıyı yasakladılar

'ın Bihar eyaletinde bu hafta yapılacak 10. sınıf geçme sınavlarına öğrencilerin ayakkabıyla girişleri yasaklandı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:23
Hindistan'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabıyı yasakladılar

Yerel basında çıkan haberlere göre, 10. sınıf geçme sınavına girecek 2 milyona yakın öğrenciden sınav salonlarına ayakkabı yerine terlikle gelmeleri istendi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı, ayakkabı yasağının öğrencilerin sınavda kopya çekmesini önlemek için alındığını duyurdu. Bakanlık yasakla öğrencilerin, ayakkabılarına veya çoraplarının içine kopya kağıtlarını saklamasının önüne geçileceğini bildirdi.

Geçen hafta yapılan ve 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin katıldığı 12. sınıf bitirme sınavlarında, bin öğrencinin sınavı kopya çektikleri gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabıyı yasakladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN