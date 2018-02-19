İsrail polisinden görülmemiş vahşet!

Filistinli ilkokul öğretmeni Mabruk Jarrar (39), 3 Şubat gecesi Batı Şeria'daki evinde uyurken bir patlama sesiyle uyandı ve paniğe kapılan eşini çocuklarıyla birlikte yatak odasına aldı. İsrail askerleri, odanın kapısını da patlatıp içeri girdi. Askerler, Jarrar'ın üzerine eğitimli bir köpek saldı. Köpek, Jarrar'ın omzunu ve kollarını ısırıp derisini parçaladı.

2.5 SAAT BOYUNCA ENGEL OLDULAR!

Habertürk'ün haberine göre Jarrar kanlar içinde kalırken, İsrail askerleri öğretmenin eşi ve çocuklarından aramak için soyunmalarını istedi. Askerler, yoğun kanamasına rağmen Jarrar'ın hastaneye kaldırılmasına da 2.5 saat boyunca engel oldu. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Filistinli öğretmene deri nakli yapılması gerekiyor.

İsrail ordusu ise Jarrar'ın evinin "bir İsrailli askeri öldüren Ahmed Jarrar" ile isim benzerliği nedeniyle basıldığını ifade etti ve yaşanan olayın 'münferit' olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail polisinin Gazze'ye önceki gün düzenlediği saldırılarda da 2 kişinin öldüğü ifade edildi.

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