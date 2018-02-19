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polisinden görülmemiş vahşet!

askerleri, evine girdiği Filistinli öğretmenin üzerine köpekle saldırdı. Köpek, öğretmenin omzunu ve kollarını parçaladı. İsrail askerleri, ağır kanama geçiren Filistinlinin hastaneye kaldırılmasını da 2.5 saat engelledi.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 09:33
İsrail polisinden görülmemiş vahşet!

Filistinli ilkokul öğretmeni Mabruk Jarrar (39), 3 Şubat gecesi 'daki evinde uyurken bir patlama sesiyle uyandı ve paniğe kapılan eşini çocuklarıyla birlikte yatak odasına aldı. askerleri, odanın kapısını da patlatıp içeri girdi. Askerler, Jarrar'ın üzerine eğitimli bir köpek saldı. Köpek, Jarrar'ın omzunu ve kollarını ısırıp derisini parçaladı.

2.5 SAAT BOYUNCA ENGEL OLDULAR!

Habertürk'ün haberine göre Jarrar kanlar içinde kalırken, İsrail askerleri öğretmenin eşi ve çocuklarından aramak için soyunmalarını istedi. Askerler, yoğun kanamasına rağmen Jarrar'ın hastaneye kaldırılmasına da 2.5 saat boyunca engel oldu. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Filistinli öğretmene deri nakli yapılması gerekiyor.

İsrail ordusu ise Jarrar'ın evinin "bir İsrailli askeri öldüren Ahmed Jarrar" ile isim benzerliği nedeniyle basıldığını ifade etti ve yaşanan olayın 'münferit' olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail polisinin 'ye önceki gün düzenlediği saldırılarda da 2 kişinin öldüğü ifade edildi.

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İsrail polisinden görülmemiş vahşet!
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