Mısır'da darbe karşıtı 96 kişiye hapis cezası

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre bugünkü karar duruşmasında Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, "şiddet eylemlerinde bulunduklarından" dolayı darbe karşıtı 96 sivile 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Söz konusu yargı kararının Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılması sürecinde Buhayra vilayetinde çıkan darbe karşıtı gösterilerde şiddet kullananlar hakkında verildiği kaydedildi.

Arap Baharı sürecinde 25 Ocak 2011'deki Mısır devrimi gösterilerine katılan halkın en önde gelen isteklerinden biri de sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının sona erdirilmesiydi.

MISIR'DA BİLTACİ'NİN 'GÜLÜŞÜ' HAPİSLE CEZALANDIRILDI Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişiye, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti. Söz konusu kişiler askeri mahkemelere sevk edilmişti.