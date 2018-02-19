Rusya'dan ABD’ye: Suriye'de ateşle oynamayın

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak için Kürtleri kullandığını söyledi.







ABD'Yİ BİR KEZ DAHA ATEŞLE OYNAMAMAYA ÇAĞIRIYORUM

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti: "Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz. Bunun nedeni ABD'nin sahada, özellikle de Fırat'ın doğusu ile Suriye'nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları. Bana kalırsa ABD'li partnerlerimizin, Suriye'deki amaçlarının yalnızca IŞİD'le mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD'yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum."

'AFRİN'DE YAŞANANLARA, ABD'NİN ADIMLARI SEBEP OLDU'

ABD'nin Suriye'de provokatif adımlar attığını vurgulayan Lavrov "Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışıp PYD'yi de bu doğrultuda hareket edecek şekilde etkilediler, bu da Türkiye ile ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Afrin'de olanları biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DERHAL ÇEK!

Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal buradan çekmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki birliklerini de derhal çekmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "ABD'nin El Tanf etrafında kurduğu güvenlik bölgesinde bir mülteci kampı bulunuyor ve bu kampın yeni militanların yetiştirilmesi için kullanıldığını düşünüyoruz. Bu bölgenin derhal kapatılması gerekiyor ve bu kampa insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ ANLAŞILABİLİR"

Oturumun soru cevap kısmında söz alan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'deki adımlarına yönelik Türkiye'nin endişelerinin anlaşılır olduğuna işaret etti.

Zarif, ABD'nin Suriye'de vizyonsuz adımlar attığını belirterek, "ABD, Suriye'de dar bakışlı jeopolitik ve jeoekonomik adımlar atıyor. Aynı zamanda maalesef, Kürt nüfusunun bir kısmını da suistimal ediyor. Dolayısıyla ABD'nin burada attığı adımlara yönelik Türkiye'nin endişesi anlaşılabilir bir durum." dedi.