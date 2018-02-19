Trump, suçu FBI’ya attı

ABD
'nin Florida eyaletinde 14 Şubat günü 17 kişinin öldürüldüğü okul saldırısıyla ilgili istihbaratı ihmal ettiği gerekçesiyle eleştirilen ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI
'ya bir eleştiri de ABD Başkanı Donald Trump
'tan geldi. Trump, FBI'ın Rusya
soruşturmasıyla çok zaman harcadığını söyleyerek, kurumu "asıl işine dönmeye" çağırdı. Florida'da okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarının gözden kaçırılmasının 'üzücü' olduğunu belirten Trump, "Bu kabul edilemez. FBI, Trump kampanyasına Rus müdahalesini ispatlamaya çok zaman harcıyor fakat herhangi bir müdahale yok. Asıl işinize dönün ve hepimizi gururlandırın" mesajını paylaştı. Geçen yıl atıldığı okula saldıran Nikolas Cruz'un ırkçı bir gruba üye olduğu, girişeceği katliamla ilgili sosyal ağlarda bazı ipuçlarını paylaştığı, FBI'nınsa Cruz'la ilgili soruşturmayı sonuçlandıramadığı öğrenilmişti. Cruz'la ilgili, saldırı öncesine dayanan istihbari bilgilerin gözden kaçırıldığı iddia edilirken, eleştirilerin odağındaki FBI suçlamaları kısmen kabul ediyor.