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ile hemfikiriz’

Savunma Bakanı Mattis, ’de terör örgütü ’tan alınan bölgelerin halka bırakılması ve bu bölgeleri kontrol eden “kışkırtıcı güçler” konusunda ile hemfikir oldukların bildirdi

Giriş Tarihi: 19.2.2018
‘Türkiye ile hemfikiriz’
Savunma Bakanı Jim Mattis, ile 'de terör örgütü 'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. Avrupa seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Mattis, "Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan konular veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok" dedi. , ve 'nın Türkiye ile çalıştığını hatırlatan Mattis, Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve Türkiye-ABD arasında birçok konunun bulunduğunu söyledi.

MENBİÇ MEKANİZMASI KURULACAK
Türkiye ile ABD'nin / 'nın 'teki varlığı ve ABD'nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, "Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin'de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti.
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‘Türkiye ile hemfikiriz’
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