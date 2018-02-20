A Haber'i işgal girişimi davasının 14. duruşması başladı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 14. duruşmaya, 46 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık avukatları ile bazı müştekiler ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, suçtan zarar görenlerin ve tanıkların talimatla alınan beyanlarını okudu.

Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 kişinin suçtan direkt zarar görmediği için davaya katılma taleplerinin reddini, diğer tüm suçtan zarar görenlerin ise davaya katılma taleplerinin kabulünü istedi.

Savcı, dosyanın esasına katkısı olmayacağından keşif ve bilirkişi rapor istemlerinin reddini talep ederek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanık yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtiliyor.

İddianamede, görev yapan ve kalkışmaya destek için bölgeye giden sanıkların , "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Darbe girişiminin karşısında durmak ve kıs¸la güvenligˆini sagˆlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve müs¸teki Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sagˆlanarak, kıs¸ladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kıs¸lası'na girdikleri anlatılan iddianamede, kıs¸ladaki darbeci askerlerin, "teslim olun" çagˆrıları ve emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ates¸ etmeye bas¸laması üzerine çıkan çatıs¸mada polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, polis memurları Ferdi Akyün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Birlik, Kemal Cavit Alpdemir ve Yas¸ar Demiral'ın ise yaralandığı anlatılıyor

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Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve I·stanbul Emniyet Müdürlügˆü Vatan Yerles¸kesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalıgˆın üzerine ates¸ edildiği ve açılan ates¸ sonucu darbe giris¸imini engellemeye çalıs¸an Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'ndan A Haber televizyon kanalının is¸gali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpas¸a tır garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandas¸lar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandas¸larla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında s¸üphelilerce ates¸ edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe giris¸imini engellemek amacıyla sokagˆa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası istenirken, 23 şüphelinin "kamu malına zarar vermek" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

AVRUPA YAKASI'NA İLİŞKİN TOPLANTI

I·stanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'nda darbe teşebbüsünü planlayan grup tarafından toplantı yapıldığı belirtilen iddianamede, darbecilerin tugayı, kalkışma sırasında Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin is¸gal edilmesinde en kilit rolü oynayacak s¸ekilde konumlandırdıkları bildiriliyor.

İddianamede, darbe tes¸ebbüsünden günler önce tugayda yapılacak faaliyetle alakalı çalıs¸malara başlanıldığı, elde edilen verilere göre en geç 14 Temmuz'da tugaydaki üst rütbeli subayların toplandığı kaydediliyor.

Darbe tes¸ebbüsü sırasında tugay içerisinde emir komuta zincirinin düzgün çalıs¸ması için bazı görevlendirmelerde degˆis¸ikligˆe gidildigˆinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, buna göre 15 Temmuz 2016'da Tugay Nöbetçi Amirligˆi nöbetinin Üstegˆmen Alper Karacaoğlu'ndan alınarak Harekat ve Egˆitim S¸ube Müdürü Binbas¸ı Ahmet Baykal'a verildiği, bu görevlendirmenin Tugay Kurmay Bas¸kanı Yarbay Osman Akkaya tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında A Haber televizyonunun yayınını kesmekle görevlendirildiği belirtilen, 9'u tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava dosyası, darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesi olayına karışan sanıkların bulunduğu dava dosyasıyla birleşmişti.